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Bordeaux 2024: Les Carmes Haut-Brion ‘an obvious buy’ as price drops

Château Les Carmes Haut-Brion 2024 has been tipped as a particularly good opportunity for Bordeaux lovers after, thanks to its quality score and discount versus other available vintages.
Chris Mercer Chris Mercer

Château Les Carmes Haut-Brion has been considered a rising star in recent years and its 2024 vintage was released in the Bordeaux en primeur campaign at €61.2 per bottle ex-négociant.

At £708 (12x75cl in bond) in the UK – with some merchants offering six-bottle cases – it is one of the estate’s cheapest available vintages, suggested analysis by Liv-ex, a global marketplace for the trade.

Decanter’s Bordeaux correspondent, Georgie Hindle, named the wine as a stand-out success in the Bordeaux 2024 vintage.

Château Pichon Baron was another major release on Wednesday morning (14 May), alongside Domaine de Chevalier, following the arrival of first growth Mouton Rothschild and also Château Beychevelle yesterday.

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