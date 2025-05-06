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Bordeaux 2024: Cheval Blanc cuts price by nearly 30%

St-Emilion powerhouse Château Cheval Blanc and top Pauillac estate Lynch-Bages have become the latest big names released en primeur at a discount to many pre-existing vintages, as the Bordeaux 2024 campaign enters its third week in search of a spark.
Chris Mercer Chris Mercer

Cheval Blanc 2024 was released on Tuesday (6 May) at €276 per bottle ex-négociant. Data from Liv-ex, a global marketplace for the trade, showed it is the lowest en primeur release price for this famous grand vin since the 2008 vintage. 

UK merchants offered Cheval Blanc 2024 at around £1,650 per six-bottle case in-bond (IB), around 29% below the debut price of the St-Emilion estate’s 2023 vintage in last year’s Bordeaux en primeur campaign.

Other top names released on Tuesday included Château Lynch-Bages, Château Smith Haut Lafitte and Château La Lagune.

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