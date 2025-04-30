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Bordeaux 2024: Angélus joins Lafite with major price cut

Château Angélus 2024 has been released at a similar price to the debut of its 2014 vintage a decade ago, as this star St-Emilion estate adds to an early trend for discounts in the Bordeaux en primeur campaign.
Chris Mercer Chris Mercer

Château Angélus 2024 was released in the Bordeaux en primeur campaign on Wednesday morning (30 April) at €180 per bottle ex-négociant, and at around £2,148 per 12-bottle case in bond (IB) in the UK.

Some merchants were offering the wine in six-bottle cases, for £1,074 (IB).

It’s a 31% drop on last year’s debut price for Angélus 2023, said Liv-ex, a global marketplace for the trade.

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Coming soon: Our full report on Bordeaux 2024, to be published exclusively for Decanter Premium subscribers

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