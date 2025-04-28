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Bordeaux 2024: Branaire-Ducru ‘sets example’ before big second week 

Château Branaire-Ducru’s release price has received strong praise early in the Bordeaux 2024 en primeur campaign, as anticipation builds for more big-name debuts this week, including Châteaux Lafite Rothschild and Angélus.
Chris Mercer Chris Mercer

Château Branaire-Ducru and several sweet wines from Sauternes and Barsac have joined the vanguard of an early Bordeaux 2024 en primeur campaign, alongside Pontet Canet, Batailley and Right Bank wines from JP Moueix.  

UK merchants rallied behind Branaire-Ducru 2024 late last week, offering it at around £159 per six-bottle case in bond (IB).

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