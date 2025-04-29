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Bordeaux 2024: New Lafite is cheapest on the market
Rupert Millar
The Pauillac first growth has offered its grand vin for €288 per bottle ex-négociant, the same price as the 2014 was released at.
It’s a pricing strategy that makes it the cheapest vintage of the estate currently available in the market.
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