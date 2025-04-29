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Bordeaux 2024: New Lafite is cheapest on the market

Château Lafite Rothschild has cut prices across its stable of wines substantially for its 2024 vintage release, drawing admiring commentary from the trade.
Rupert Millar Rupert Millar

The Pauillac first growth has offered its grand vin for €288 per bottle ex-négociant, the same price as the 2014 was released at.

It’s a pricing strategy that makes it the cheapest vintage of the estate currently available in the market.

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