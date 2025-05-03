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PREMIUM

Bordeaux 2024 wine styles

Fresh from almost a month tasting en primeur samples from the new 2024 vintage, Georgie Hindle finds a number of wine styles have emerged depending on the critical decisions taken throughout the year and crucially during the harvest period.
Georgie Hindle Georgie Hindle

The 2024 vintage presents a complex and uneven picture, shaped by a challenging growing season which pushed producers to their limits – both physically, mentally and financially.

You can read our Bordeaux 2024 weather article here.

Unlike the hedonistic, plush and concentrated 2022s or the precise, terroir-driven 2023s the 2024s lean towards a lighter, more fragrant style with moderate alcohol levels and vibrant acidities.

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Coming soon: Our full report on Bordeaux 2024, to be published exclusively for Decanter Premium subscribers

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