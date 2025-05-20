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Bordeaux 2024: Haut-Brion lays out the offers from its stable

The wines of Domaine Clarence Dillon – including Château Haut-Brion and Château La Mission Haut-Brion – have been released.
Rupert Millar Rupert Millar

After a busy day of releases on Monday (19 May), today is the turn of the extensive portfolio from Clarence Dillon, including yet another first growth.

There have been further cuts and prices falling to decade-old lows, with a few labels being picked out as smart buys for interested collectors.

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