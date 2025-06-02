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Bordeaux 2024: ‘Tremendous’ Margaux completes the first growth releases

Château Margaux has released its stable of 2024 wines, and, like the other first growths, at some of the lowest prices currently available.
Rupert Millar Rupert Millar

Château Margaux 2024 was released this morning (Monday 2 June) with a 25% price cut on its 2023 vintage’s opening offer.

Its release is the last of the first growths this campaign, and like the others its 2024 vintage is among the cheapest wines available to collectors.

Also out was Château Ducru-Beaucaillou as this en primeur campaign moves into its final stages.

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