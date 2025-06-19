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Etna’s star winemakers

Sicily's volcano is overflowing with talent. Tom Hyland speaks with six winemakers and proprietors widely considered to be the cream of the crop.
Tom Hyland Tom Hyland

Given that a relatively small number of grapes thrive in soils created by thousands of years of lava flows, one might believe that wines from the Etna production zone in Sicily might not be all that dissimilar.

Yet there are marked differences in the best offerings due to factors such as vine age, vineyard elevation and orientation.

Combine that with the specialised planting systems in dozens of individual contrade and you soon realise that there is no one single Etna style or approach.

Below are insights from six top winemakers on the volcano, commenting on what makes their territory and their wines so distinctive.

Scroll down for wines from some of Etna’s star winemakers

Tom’s pick of Etna from its star winemakers

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