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Hamilton Russell Vineyards: Producer profile

One of the leading producers of Burgundian-styled wines in the Southern Hemisphere.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Hamilton Russell Vineyards is one of South Africa’s iconic wine estates. Located in the relatively cool, maritime influenced, Hemel-en-Aarde valley, close to the old fishing village of Hermanus, this is undoubtedly one of the leading producers of Burgundian-styled wines in the Southern Hemisphere. Since taking over in 1994, Anthony Hamilton Russell, along with wife Olive, have propelled this fine estate into the top echelons of wine production as a source of exemplary Pinot Noir and Chardonnay.

Andy Howard MW’s top Hamilton Russell Vineyards wines

30 top South African wines under £20 / $30

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