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Lady May: A taste of Bordeaux in South Africa

Lady May – the flagship wine of Glenelly Estate in Stellenbosch – is only in its eighth vintage, but a recent vertical shows the huge potential of this Bordeaux blend, named after its owner: the grande dame of Pichon Longueville Comtesse De Lalande.
Tina Gellie Tina Gellie

You can understand the mix of excitement and dread going through winemaker Luke O’Cuinneagain’s head when he was told that the ‘benchmark’ for Glenelly Estate’s new Lady May flagship Bordeaux blend was Château Lafite Rothschild 1873.

Scroll down for tasting notes and scores from a six-vintage vertical of Lady May

Lady May: a six-vintage vertical from 2008 to 2015

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