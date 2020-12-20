Lady May: A taste of Bordeaux in South Africa

You can understand the mix of excitement and dread going through winemaker Luke O’Cuinneagain’s head when he was told that the ‘benchmark’ for Glenelly Estate’s new Lady May flagship Bordeaux blend was Château Lafite Rothschild 1873.
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Lady May: a six-vintage vertical from 2008 to 2015
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