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Unmissable summer wine adventures: From vineyards to vistas

Join globetrotter Lane Nieset as she unveils the ultimate summer wine experiences, from jazz-filled nights in the Languedoc to exclusive dinners in Cognac.
Lane Nieset Lane Nieset

Join globetrotter Lane Nieset as she unveils the ultimate summer wine experiences, from jazz-filled nights in the Languedoc to exclusive dinners in Cognac and chic rooftop soirées in Paris.

Don’t miss our seasonal series collating luxury wine experiences taking place in the most coveted of cellars, vineyards and must-visit destinations across the globe.

At the first hint of balmy weather we’re already reaching for the rosé and discussing summer travel plans: the French Riviera! Sicily! Champagne? Mais, oui!

Now that the solstice has passed, the season is officially in full swing and it’s almost time to close our laptops until September.

Summer is certainly reason enough for celebrating, and this one is gearing up to be a winner thanks to the roster of haute happenings taking place everywhere from the coast of Sicily to river cruises in the Swiss Alps.

From an exclusive private dinner in Cognac to al fresco music festivals at wineries in the Languedoc and Champagne, here are some of the most stylish spots in Europe and beyond to raise a glass and toast to a fabulous summer.

A host of summer wine adventures listed below

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