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Barbaresco Riserva 2017 vintage report plus top picks
Aldo Fiordelli
Defined as ‘the harvest of the dust’, 2017 was remembered as an impressively dry vintage.
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Aldo’s pick of Barbaresco Riserva 2017 wines:
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