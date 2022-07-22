{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YjgzMmFiOThmZjE4YTY3NjlmYWE5MDIwODVhZDViYmRmZTU5MGMxNDY0MjU2ZWE0NDNkZGJhMTE2NDEyZDYwZA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Barbaresco Riserva 2017 vintage report plus top picks

A small turnout of Barrbaresco Riserva 2017 raises the question: does it make sense to produce a Riserva in such a year?
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

Defined as ‘the harvest of the dust’, 2017 was remembered as an impressively dry vintage.

Aldo’s pick of Barbaresco Riserva 2017 wines:

Related content

Barbaresco 2019 vintage report: 40 wines to try

Barbaresco Riserva 2016 vintage report plus top-scoring wines

Top value Barolo 2018: 13 great picks

Latest Wine News