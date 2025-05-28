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Behind the ranges: Discovering the mountain wines of Bugey

Having once gazed upon it from afar, Chris Howard sets out to explore the mountain vineyards of Bugey, one of France's most pristine and hidden-away wine regions.
Chris Howard

Something hidden. Go and find it. Go and look behind the Ranges—
Something lost behind the Ranges. Lost and waiting for you. Go!

— Rudyard Kipling, ‘The Explorer’

If offered a glass you know and love, or something from somewhere you’ve never heard of, which would you choose?

It’s this spirit of exploration that led me to Bugey, a small wine region in eastern France, halfway between Lyon and Geneva, and smack between Jura, Savoie, Burgundy and Beaujolais.

I was drawn there from Savoie, another region I’d scarcely heard of before relocating to France from New Zealand.

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