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Loire Volcanique: The renaissance bubbling upstream

After decades in the doldrums, the vineyards of the Loire Volcanique in the heart of France are stirring once again. Jim Budd looks at what he thinks is one of the Loire Valley's most dynamic winemaking areas today.
Jim Budd Jim Budd

Are you looking for Loire wines with a difference? Whites beyond Sauvignon Blanc, or Gamays with real character? Do you want to surprise wine-loving friends with a wine they’ve never tried?

Then look no further than the ‘Loire Volcanique’.

The area referred to as the Loire Volcanique covers four appellations, situated upstream towards the source of the Loire river. In fact, the area is only 70km directly west of Beaujolais and the top of the northern Rhône.

The appellations are Côte Roannaise and Côtes du Forez on the upper Loire itself; St-Pourçain, and Côtes d’Auvergne on the tributary of the Allier; as well as the associated IGPs Val de Loire, Puy-de-Dôme and Urfé.

After many decades in the doldrums, this picturesque region is now making some of the most interesting and exciting wines in the Loire.

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15 Loire Volcanique wines to try

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