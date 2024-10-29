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PREMIUM

Hubert Brochard: Change in store for the Bollinger-owned Sancerre estate

Serious investment in a classic family domaine makes this a Sancerre estate to watch. Having followed the domaine for many years, Andy Howard MW charts its history and checks in on recent projects.
Andy Howard MW Andy Howard MW

The central region of the Loire valley has long been the source of some of the finest expressions of Sauvignon Blanc anywhere in the world.

While the wines of Quincy, Reuilly, Menetou-Salon and Pouilly-Fumé can all deliver the focused energy that Sauvignon achieves in this cooler wine-producing zone, it is still the wines of Sancerre that lead the pack.

Producers here range from family domaines of various sizes, to a few larger négociants and important (and high-quality) co-operatives.

Hubert Brochard is one of the key family domaines, with a history dating back to 1900.

Scroll down for tasting notes and scores for nine Brochard wines

Nine Brochard wines to try

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