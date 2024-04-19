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Domaine Belargus: Les Treilles, exceptional single-vineyard Chenin

The top wines from Ivan Massonnat's ambitious Domaine Belargus project were unveiled in the UK for the first time on 4 March at the Swiss Church in London. Jim Budd tasted a vertical of this fine Loire white, finding that ‘the purity of these wines reflected the pure, clean architectural lines of the church.'
Jim Budd Jim Budd

Domaine Belargus was created by Ivan Massonnat in 2018. Born in Savoie, Massonnat spent his childhood in his grandfather’s vineyards developing a passion for wine.

‘Initially I concentrated on Burgundy, which was then still affordable,’ he says, ‘chasing the dream of one day becoming a wine producer making cool-climate wines from a single varietal. My aim was to be an active winemaker – this was not to be a retirement project.’

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Massonnat’s focus switched to the Loire when he and his wife bought a holiday home near Chinon and he became fascinated by the region’s wines, especially unfashionable Anjou and Chenin Blanc.

Overlooking the River Layon. Credit: Domaine Belargus / Estelle Offroy

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Wines are listed in the following order: Les Treilles by vintage, then other Belargus wines by style then score.

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