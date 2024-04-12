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Anjou Chenin Blanc: A long-awaited renaissance and 20 wines rated

It’s a grape variety that has the ability to produce excellent wines in many styles, and now Chenin Blanc’s heartland producers in Anjou are putting a renewed faith in its dry wines.
Beverley Blanning Beverley Blanning

If the name Anjou doesn’t ring any bells, it’s probably because until recently, there has not been very much that’s Decanter-worthy to talk about.

This productive Loire region is known more for its inexpensive semi-sweet rosés than anything else. ‘People expect high-volume, standardised wine from Anjou,’ says winemaker Antoine Pouponneau of Grange Saint-Sauveur, who opts to produce his (excellent) Anjou wines under the humble Vin de France label.

But things have not always been this way…

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