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Domaine des Baumard’s Quarts de Chaume: World-class sweet wines

Despite sitting at the apex of the Loire Valley's classification pyramid, Michael Apstein argues the region's emblematic sweet wine, Quarts de Chaume, is criminally underrated and respect is long overdue.
Michael Apstein Michael Apstein

You can be forgiven if you are unfamiliar with the Quarts de Chaume appellation. After all, when I mentioned to a well-known wine-writer colleague based in San Francisco that I was writing about it, he said, ‘What’s that?’

The appellation should be on every wine lover ’s radar, because it’s home to one of the world’s greatest sweet wines.

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Tasting notes and scores for Domaine des Baumard’s Quarts de Chaume

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