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Best Sauternes and Barsac 2022 wines tasted en primeur
Georgie Hindle
Sauternes & Barsac 2022
Average yield:
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Sauternes: 4hl/ha. A decrease of 71% from 2020.
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Barsac: 1.5hl/ha. A decrease of 86% from 2020.
What you find from the 2022 wines
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