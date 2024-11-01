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Loire Valley 2023 vintage report: White wines and the best new releases

Beverley Blanning MW reports on the 2023 vintage in the Loire – one of the most complicated in recent memory – and recommends 36 wines to try from recent vintages.
Beverley Blanning MW Beverley Blanning MW

In the Loire Valley, the emerging consensus is that there is no pattern to the weather, prompting Muscadet’s Famille Lieubeau to wonder if there is such a thing as ‘normal’ anymore.

Its conclusion? ‘From a climate point of view, no two years are the same’.

Scroll down to see Beverley Blanning MW’s selection of the best new releases of white Loire wines

Beverley Blanning MW’s top Loire white latest releases:

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