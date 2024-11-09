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PREMIUM

The weird and wonderful world of Jura wines

It’s France’s smallest wine region, but Jura is also one of the nation’s most fascinating, home to unusual artisanal wines, long-standing traditions and modern innovations. Rupert Joy heads for the high pastures.
Rupert Joy Rupert Joy

Have you ever visited somewhere so characterful and unspoilt that you’re torn between telling everyone and keeping it to yourself? Jura is that sort of place. At first sight, its unfamiliar wine styles and eclectic ranges of idiosyncratic micro-cuvées are hard to get your head around.

But the closer you look, the more compelling they become.

This is a haven of original, joyous, artisanal wines – from whites with an explosive, tangy intensity that can take your breath away to ageworthy, oxidative vins jaunes, fresh and earthy red wines, delicious crémants, sweetly saline vins de paille and Macvin, Jura’s unique liqueur.

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Much to discover: 15 to try from Jura

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