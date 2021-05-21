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PREMIUM

Best Sauternes and Barsac 2020 wines tasted en primeur

Jane Anson presents an overview of the 2020 vintage in Sauternes and Barsac revealing her highest-scoring wines and top-value picks.
Jane Anson Jane Anson

Sauternes 2020 and Barsac 2020

Average yield: 12hl/ha (last year 14hl/ha)

Individual estates went even lower:

  • 8hl/ha at ChâteauBastor Lamontagne for example,
  • 6.5hl/ha at ChâteauBroustet,
  • 6hl/ha at Clos Haut Peyraguey,
  • 3hl/ha at Châteaude Fargues.

What to expect

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