{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NThhMGU4MTQ2ZmE4ZmIzNjcxZGY4NmEwMGM2ODg5MDEwNGJhNmExNWExMTM1YmNhNmIxMjYyZWYyMDhkOWVlZg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
Best Sauternes and Barsac 2020 wines tasted en primeur
Jane Anson
Sauternes 2020 and Barsac 2020
Average yield: 12hl/ha (last year 14hl/ha)
Individual estates went even lower:
- 8hl/ha at ChâteauBastor Lamontagne for example,
- 6.5hl/ha at ChâteauBroustet,
- 6hl/ha at Clos Haut Peyraguey,
- 3hl/ha at Châteaude Fargues.
What to expect
{"content":"PHA+QW5vdGhlciB0b3VnaCB5ZWFyLCB3aXRoIHZlcnkgbG93IHlpZWxkcyBhZnRlciB0aGUgZHJ5IHN1bW1lciwgYW5kIGEgZGlmZmljdWx0IGhhcnZlc3Qgd2hlcmUgcGF0aWVuY2Ugd2FzIHJlcXVpcmVkLiAxMG1tIG9mIHJhaW4gaW4gSnVseSw7IDUwbW0gaW4gQXVndXN0LjwvcD4KPHA+VGhlIGJlZ2lubmluZyBvZiBTZXB0ZW1iZXIgd2FzIHNvIGRyeSB0aGF0IG5vIGJvdHJ5dGlzIHdhcyBhYmxlIHRvIGZvcm0sIGFuZCBjb25jZW50cmF0aW9uIGhhcHBlbmVkIHRocm91Z2ggZHJ5aW5nIG9mIHRoZSBncmFwZXMgKHBhc3NlcmlsbGFnZSkuPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48L3A+CjxwPlRoaW5ncyBnb3QgYmV0dGVyIHdpdGggdGhlIDcwbW0gZmFsbGluZyBpbiBsYXRlIFNlcHRlbWJlciDigJMgYnV0IHRoZW4gc3Rvcm0gQWxleCBpbiBlYXJseSBPY3RvYmVyIHRocmVhdGVuZWQgdG9vIG11Y2ggcmFpbiBhbmQgZGlsdXRpb24uIEl0IG1lYW50IGEgdmVyeSBzaG9ydCB3aW5kb3cgZm9yIGhhcnZlc3QsIGFuZCBzb21lIGRpZmZpY3VsdCBkZWNpc2lvbnMuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjwvZGl2Pgo8cD5Tb21lIHByb2R1Y2Vycywgc3VjaCBhcyBTaWdhbGFzLVJhYmF1ZCBkZWNpZGVkIG5vdCB0byBtYWtlIGEgZmlyc3Qgd2luZSBhdCBhbGwgaW4gdGhlIHZpbnRhZ2UsIG90aGVycyBoYXZlIHByb2R1Y2VkIHRpbnkgeWllbGRzLiBtZWFuaW5nIHlvdSBjYW4gZXhwZWN0IGEgcmFuZ2Ugb2Ygc3R5bGVzLCB3aXRoIHRoZSBiZXN0IHNob3dpbmcgYSBrbmlmZS1lZGdlIGJhbGFuY2UgYW5kIGFyb21hdGljIGludGVuc2l0eS48L3A+CjxwPkFuZCBhcyBpZiB0aGluZ3Mgd2VyZW7igJl0IHRvdWdoIGVub3VnaCwgdGhlc2UgYXBwZWxsYXRpb25zIGhhdmUgYmVlbiBiYWRseSBhZmZlY3RlZCBieSBmcm9zdCBmb3IgdGhlIDIwMjEgdmludGFnZSAoQ2xpbWVucyBhdCAxMDAlLCBEb2lzeSBWZWRyaW5lcyBhdCA4MCUpLiBTbyBvbmNlIGFnYWluIEkgd291bGQgc2F5IHN1cHBvcnQgdGhlc2Ugd2luZXMgaWYgeW91IHBvc3NpYmx5IGNhbi48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8ZGl2IGNsYXNzPSJicmVha291dCBwYWxldHRlLWEgcGFuZWwgcGFuZWwtZGVmYXVsdCI+PGRpdiBjbGFzcz0icGFuZWwtYm9keSI+PGRpdiBjbGFzcz0nYnJlYWtvdXQtY29udGVudCc+PGgzPlRvcCBTYXV0ZXJuZXMgMjAyMCBhbmQgQmFyc2FjIDIwMjAgcGlja3M6PC9oMz4KPHVsPgo8bGk+Q2jDonRlYXVkZSBGYXJndWVzLDwvbGk+CjxsaT5DaMOidGVhdSBDb3V0ZXQsPC9saT4KPGxpPkNow6J0ZWF1IERvaXN5LURhZW5lLDwvbGk+CjwvdWw+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+CjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjxoMz5WYWx1ZSBwaWNrczo8L2gzPgo8dWw+CjxsaT4KPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1icm91c3RldC1zYXV0ZXJuZXMtMmVtZS1jcnUtY2xhc3NlLTIwMjAtNDg0ODEiPjxzdHJvbmc+Q2jDonRlYXUgQnJvdXN0ZXQ8L3N0cm9uZz48L2E+LDwvbGk+CjxsaT4KPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtcmV2aWV3cy9mcmFuY2UvYm9yZGVhdXgvY2hhdGVhdS1zaWdhbGFzLXJhYmF1ZC1saWV1dGVuYW50LWRlLXNpZ2FsYXMtc2F1dGVybmVzLTQ4NzI5Ij48c3Ryb25nPkNow6J0ZWF1IFNpZ2FsYXMtUmFiYXVkLCBMaWV1dGVuYW50IGRlIFNpZ2FsYXM8L3N0cm9uZz4gPC9hPjwvcD4KPC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0nYnJlYWtvdXQtYnV0dG9ucyc+PGRpdiBjbGFzcz0ncm93Jz48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2xpPgo8L3VsPgo8cD4K"}
See the top-scoring Sauternes 2020and Barsac 2020 en primeur wines
{}
{"wineId":"48472","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48474","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48473","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48477","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48476","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48478","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48479","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48481","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48482","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48490","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48489","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48488","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"48487","displayCase":"standard","paywall":true}
{}