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Bordeaux 2015 revisited 10 years on

In many ways the year that proved the Bordeaux ‘rule of fives’, 2015 produced so many good to great wines it’s hard to go far wrong. Yet, a decade on, guidance is key to determine which are drinking soon and which to leave for longer. Our expert picks 25 highlights of the vintage.
Gareth Birchley Gareth Birchley

Appraising the best of Bordeaux as the wines approach 10 years old is always a fascinating exercise.

We often underplay the longevity of these wines from the most lauded of regions, perhaps because we have lost the patience to wait, or, perhaps we are influenced by so many regions making styles that are so instantly appealing.

At the decade mark, depending on the style of the vintage, you see the more approachable wines starting to hit their long-lived peak and the very finest wines starting to wake from their slumber.

Scroll down for 25 of the best wines from the Bordeaux 2015 vintage

Bordeaux 2015: 25 of the best 10 years on

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