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PREMIUM

Nouveau or bust: Taking part in The Beaujolais Run

In November last year, Sophie McLean secured a place as a navigator in The Beaujolais Run. She gives an insight into what it was like.
Sophie McLean

While I was revising for my final WSET diploma exams, the only way I could commit to memory the 10 crus of Beaujolais was to come up with a mnemonic to prompt each one.

In my case I turned this mnemonic into a princely romance, and to this day it still helps me identify the individual sites when needing to recall them.

From north to south, the tale of love (St. Amour) involved a young chap called Julien (Juliénas) who along with his dog (Chénas – sounds like ‘chien’ – French for dog), met and wooed his beloved under a windmill (Moulin-à-Vent).

He bought her flowers (Fleurie), to show his chivalrous side (Chiroubles) and eventually convinced Morgan (Morgon) to be his Queen (Régnié) by offering her not just his brolly (Brouilly), but his coat and brolly (Côte de Brouilly) as spring rain clouds formed above.

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