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Regional profile: Moulin-à-Vent celebrates its centenary

100 years after it was first recognised, the appellation of Moulin-à-Vent in Beaujolais is now seeking premier cru status for its finest sites. Andy Howard MW says it is long overdue.
Andy Howard MW Andy Howard MW

On 17 April 1924, the area which later became the Appellation d’Origine (AO) Moulin-à-Vent, was delimited – one of the very first in France. Precisely 100 years later, the stars have aligned for this historic Beaujolais cru with the submission of an application to elevate 14 of the appellation’s best sites to premier cru status.

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