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Marvellous Morgon: A guide to this star Beaujolais cru

The rehabilitation of Beaujolais and Gamay has been one of the great turnaround stories in the world of wine. At the top end, the wines from the 10 central crus offer superb value and drinkability. Charles Curtis MW suggests Morgon as a good place to start.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Beaujolais has long been misunderstood. The root cause was the introduction of Beaujolais Nouveau in the 1950s, which has been both a blessing and a curse for the region as a whole.

In recent years, however, there has been a quality revolution in Beaujolais, and serious wine lovers owe it to themselves to taste some of the top examples.

Because of the striking diversity of its terroir, the Beaujolais cru of Morgon is among the best places to start discovering the delights of the region.

The crus are standout single villages and are endowed with a great terroir and a long tradition of quality. Whether you are a long-time fan or a recent convert, you will find top quality and superb value in this village, with styles ranging from approachable and easy-drinking to concentrated and surprisingly age-worthy.

Scroll down for tasting notes and scores for 20 top Morgon wines to try

20 top Morgon wines to try:

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