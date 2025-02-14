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Outpost: Finding a Napa pied-à-terre

Amy Wislocki meets with AXA Millésimes's Christian Seely to discuss the company's Napa Valley estate, Outpost.
Amy Wislocki Amy Wislocki

Christian Seely was viewing another vineyard for sale in Napa in 2018 when he got the call about Outpost, based on the higher slopes of Howell Mountain.

AXA Millésimes had decided to add a Napa estate to its winery portfolio in 2016 and managing director Seely had been searching for the right property over the following years.

Scroll down for tasting notes of Outpost’s wines below

Outpost wines

Wines tasted by Decanter’s Napa correspondent, Jonathan Cristaldi

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