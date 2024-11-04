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Cristaldi: Napa Valley’s 2014 Cabernets 10 years on

Tracing the evolution of Napa Valley’s 2014 vintage from a year of drought and earthquake to a decade marked by power, freshness, and cellar-worthy complexity, Jonathan Cristaldi tastes 35 Cabernet Sauvignons for Decanter.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

Those 2014 Napa Cabs you’ve been eyeing in the cellar? Unsure if it’s time to pop corks? You’d hardly be alone in the sheer agony of wondering. After all, the 2014 vintage has stood in the shadow of the 2013 vintage, widely hailed as one of Napa’s finest this century.

Well, good news: for the most part, they are evolving quite nicely, even if inconsistency means they won’t quite qualify as anyone’s deathbed vintage.

Still, right now, they make for an excellent glass, and the best have decades to go.

Scroll down for Jonathan’s pick of 2014 Napa Cabernets

Napa Valley 2014: A look back

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