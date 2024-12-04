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Cristaldi: Tasting 40 vintages of Groth’s Napa Cabernet

Napa Valley correspondent Jonathan Cristaldi tasted every vintage of Groth Vineyards & Winery’s Oakville Cabernet Sauvignon going back to the inaugural 1982 release. Vintage after vintage, each wine was captivating, delicious, and impressionable, further cementing the ageability of well-made Napa Cabernet.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

Before Oakville became Napa’s golden coast of cult and iconic wineries, Dennis and Judy Groth set down roots in the area – more than a decade before Oakville became an appellation.

Two real estate agents and vineyard owners – Ren Harris and Jean Phillips, who owned Paradigm Vineyards and Screaming Eagle, respectively – convinced Groth that Napa was the best place to invest in the burgeoning American wine scene.

Scroll down for Jonathan’s notes on every vintage of Groth Cabernet and Reserve Cabernet

40 years of Groth Cabernet

Wines are listed from youngest to oldest: 2021-1982

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