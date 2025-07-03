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The 20 best rosés from beyond Provence this year

Elizabeth Gabay MW presents 20 of the best rosés for the summer from beyond Provence, and notes that the choice from around the world is getting stronger and stronger.
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

Far from being limited to just Provence, exciting rosé is found around the world.

This proved to be an extremely diverse tasting, both in terms of quality (from very ordinary to outstanding, with quite a few terribly-made along the way), and with colours and styles ranging from practically white to light reds.

This diversity begs the question: can we define rosé? There is no legal definition and accepting that almost anything can be a rosé (apart from blanc de blanc, red and orange wine) allows for an even greater panoply of styles.

It can be challenging to identify the good wines, especially as no one region is universally the best.

Scroll down for Liz’s choice of the best rosés from beyond Provence for this summer

Best rosés from beyond Provence

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