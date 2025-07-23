{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZmViY2Q5M2QxYjkwYmY3YjRjNTdkYjVmYWJjYTc1YzZmNTQyZDM5ZjA2YmI1OGM5NmU0NWYyMjk3M2JhMTNkYQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

The dragon speaks: Tasting the first wines from Bhutan

Called to an intimate gathering in Paris, Chris Howard had a chance to taste the first wines produced in the tiny mountain kingdom of Bhutan. He gives his first impressions and reflects on what it's like to try wines for which no other point of reference really suffices.
Chris Howard

‘Denken ist danken’ – ‘thought is gratitude’, wrote the German philosopher Martin Heidegger.

Among the many thought and gratitude-provoking aspects of the world, wine is certainly one of them. But some wines more than others.

When I found myself among a small group tasting Bhutan Wine Company’s inaugural commercial release in a Paris apartment, gratitude seemed the only appropriate response – and deep curiosity.

Tasting notes for Bhutan’s first wines included below

Related articles

Enter the dragon: Bhutan’s leap into the wine world

Thailand: A wine lover’s guide

An introduction to Indian wine

Latest Wine News