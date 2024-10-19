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Enter the Dragon: Bhutan’s leap into the wine world

Tucked away in a corner of the Himalayas, the small kingdom of Bhutan is an unusual place for a winery to be established. But the first wines from the country's solitary winery are due to be released this month. Chris Howard met the founders to see what the Land of the Thunder Dragon has to offer its new winemakers.
Chris Howard

‘He who climbs upon the highest mountains laughs at all tragedies, real or imaginary.’
— Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra

Beneath the towering Himalayas, the realm of the Gods, a new wine country has been born.

On 21 October, Bhutan – ‘Land of the Thunder Dragon’ – officially joins the global stage with the release of its first vintage.

This beautiful, secluded Buddist kingdom, graced by dramatic mountains, lush valleys, roaring rivers, shimmering lakes and an ancient yet ever-evolving culture, is now home to a pioneering wine venture.

Founded by American dreamers, Michael Juergens and Ann Cross, in partnership with the Bhutanese government, the Bhutan Wine Company aspires to capture the essence of the Thunder Dragon’s terroir.

Known for its commitment to Gross National Happiness (GNH) and its pristine environment, Bhutan might seem an unlikely candidate for wine production.

Yet, these very qualities have given rise to what could become one of the world’s most intriguing wine regions.

The genesis of this venture is a tale of serendipity and vision. Juergens, a business consultant and aspiring Master of Wine, and his wife Cross, a brand management expert with a WSET Diploma, first visited Bhutan in 2017.

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