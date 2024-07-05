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PREMIUM

An introduction to Indian wine

Despite its relative youth and a tricky and varied growing environment, recent years have seen Indian wine come on in leaps and bounds.
Peter Csizmadia-Honigh

The steady increase in the quality of Indian wines in the last 10 to 15 years, combined with experimentation in both the vineyards and cellars of India, has positioned the country to offer an enticing and great value selection of wines.

Literary records date the history of winemaking in India back to the 13th century BCE, but today’s burgeoning wine industry owes its heritage to Indian entrepreneurs in the late 20th century.

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