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Australian Chardonnay: 20 wines to snap up
Tina Gellie
May 16, 2020
There’s a reason Chardonnay has endured (despite the Anything But Chardonnay blip) as wine lovers’ favourite white. It’s all things to all people: available in 99% of retailers and restaurants, at pocket-friendly to suitably show-off prices, with examples from almost every wine-producing country.
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