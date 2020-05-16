{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YzY3NTUzNjUxMmQ1MWQ4ZDBhZjBjNGVlMGIzOGNiZTUwY2Y3MzQ1N2U5NmVhNmI0N2JlNDY1OTYwMWY5NWViMw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Australian Chardonnay: 20 wines to snap up

This grape’s inherent ability to find fame in a range of contrasting styles – from focused and minerally to rich and oaky – is rarely more evident than Down Under. Tina Gellie looks at the reasons behind the country’s success and picks out some great buys
Tina Gellie Tina Gellie

There’s a reason Chardonnay has endured (despite the Anything But Chardonnay blip) as wine lovers’ favourite white. It’s all things to all people: available in 99% of retailers and restaurants, at pocket-friendly to suitably show-off prices, with examples from almost every wine-producing country.

Top Australian Chardonnay wines to try

Latest Wine News