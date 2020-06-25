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PREMIUM

Best Médoc & Haut-Médoc, Moulis & Listrac 2019 wines tasted en primeur

At the top level there are some deep and concentrated wines worthy of recommendation but Jane Anson was disappointed at the lack of stand out wines that should have been here in 2019...
Jane Anson Jane Anson

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In terms of a comparison, the classified wines from the Médoc peninsula (classifieds included) seem to be like 1996, 2000 or 2010 in style with regard to depth and concentration, but are less consistent when you head down to cru bourgeois and similar level.

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