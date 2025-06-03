{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ODFjYTc2ZjBjOGMxYWQ5MWM1MjVlZGViMjk2YmI4ZjE5NDc5ZDZlNjNkYmQ5MzBhZThhYTc5ZmVmYWNiNGQwZQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Bordeaux 2024: Pichon Comtesse, Canon drop 20% in price

Decanter’s Georgie Hindle rated châteaux Pichon Comtesse and Canon among her top performers in Bordeaux’s tricky 2024 vintage, and both estates have joined Pomerol's Clinet in releasing late in the en primeur campaign.
Chris Mercer Chris Mercer

Pauillac’s Château Pichon Comtesse de Lalande, St-Emilion’s Château Canon and Pomerol’s Château Clinet continued a trend for price cuts in the Bordeaux 2024 en primeur campaign, following on from first growth Château Margaux 24 hours earlier. 

Pichon Comtesse 2024 debuted this morning (3 June) at €90 per bottle ex-négociant, which marks a return to release pricing last seen on the estate’s 2017 vintage, according to Liv-ex, a global marketplace for the trade. 

UK merchants offered the wine at around £531 per six bottles in bond, which is around 20% lower than the debut price of the 2023 vintage. Below, see more analysis of the latest releases.

To follow all of Decanter’s comprehensive en primeur coverage, subscribe to Premium today with the code BORDEAUX24 for 20% off an annual subscription

Click here for more scores from the vintage

Bordeaux 2024: Full vintage review and top-scoring wines

Bordeaux 2024: ‘Marvellous’ Mouton cuts price by a quarter

Bordeaux 2024: Château Cos d’Estournel price falls by 29%

Latest Wine News