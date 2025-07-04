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Champagne releases for spring & summer 2025

Although it took a while for any new releases to emerge this year, there is now a solid cohort of new wines – both prestige cuvée and vintage releases alike – from some of the best houses and growers. Tom Hewson offers his verdict in this handy roundup.
Tom Hewson Tom Hewson

After a cautious six months, Champagne is back into release season with a string of wines at vintage and prestige cuvée level, many from the 2018 harvest.

This was a year of relief in the region. After a dismal 2017, the vines abounded with enormous natural yields, easy summer conditions and trouble-free ripeness.

Scroll down to see tasting notes and scores for the latest Champagnes released this spring and summer

The newest Champagne releases to look out for:

Wines are listed alphabetically, white then rosé

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