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Champagne releases for autumn & winter 2024

Decanter's Champagne correspondent Tom Hewson reports on a slew of new Champagnes released this autumn and winter, with standouts from houses such as Bollinger, Ruinart, Billecart-Salmon, Bruno Paillard, Moët et Chandon and Gosset.
Tom Hewson Tom Hewson

The last half of the year always sees a rush of new releases in Champagne, and 2024 has been no different. What has changed, though, is the market, with sales down 15.2% in the first half of 2024 versus the same period in 2023, according to the Comité Champagne.

Could this be the Christmas when the ever-increasing prices of Champagne finally crack, and shoppers are spoilt for choice when it comes to deals?

Scroll down to see tasting notes and scores for the latest Champagnes released this autumn/winter

Champagne releases for autumn and winter 2024: Tasting notes and scores

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