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Château Talbot: St-Julien’s totemic estate

Michael Apstein takes a look at the changes underway at Château Talbot, one of St-Julien's historic and totemic properties.
Michael Apstein Michael Apstein

St-Julien is the quintessential expression of red Bordeaux, displaying grace and power without being overbearing.

It’s also the smallest of the major communes of Bordeaux and the one with the largest percentage of classified growths, as measured by acreage.

Indeed, 90% of the vineyards belong to the classified growths. St-Julien also claims to have the lowest average yield of all the major Médoc appellations, according to noted Bordeaux-authority Jane Anson.

Although Château Talbot is not the most prestigious property in St-Julien – that likely goes to Château Léoville Las Cases – Château Talbot is as characteristic of St-Julien as St-Julien is to Bordeaux.

And, as the tasting notes show, Talbot is an estate that is upping its game.

Scroll down for 14 tasting notes and scores of Château Talbot 2020-1966

Château Talbot: 14 notes from 2020-1966

Wines are listed in order of descending vintages.

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