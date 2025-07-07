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Cristaldi: The age of cellar-worthy California Sauvignon Blanc

If somewhere along the vinous path, you were told, or heard, or were led to believe that California-grown Sauvignon Blanc doesn’t age – think again. Jonathan Cristaldi makes a case for California's other ageworthy wine in Napa and beyond.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

Sauvignon Blanc that ages like a red? Believe it.

Over the past decade, I’ve lost count of how many times I’ve sat down with winemakers across California who are immensely proud to show off their ‘Bordeaux Blanc-style’ ageworthy white wines.

The conversation surfaces most often in Napa and Sonoma as well as throughout Mendocino and Santa Barbara, centring on Sauvignon Blanc-based wines that might include a touch of Sémillon – or more rarely, Sauvignon Gris or Sauvignon Musqué.

It got me thinking: what does it mean to be California-based and profess to be making a white wine in the mould of superlative Bordeaux standouts, like Haut-Brion Blanc, Château Smith-Haut Lafitte Blanc from Pessac-Léognan, or Château d’Yquem’s Bordeaux Supérieur ‘Y’ (Ygrec)?

These three wines frequently crop up as inspiration for California producers striving to craft structured, ageworthy whites.

Scroll down for Jonathan’s pick of ageworthy California Sauvignon Blanc

Ageworthy Californian Sauvignon Blanc:

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