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Cru Americana: 10 of America’s finest vineyards

As the American wine industry matures, its standout vineyards are beginning to, well, stand out. Here we encapsulate 10 of the nation’s most revered sites.
Ana Carolina Quintela Ana Carolina Quintela

What does it take to turn a mere patch of vines into something truly extraordinary? In places such as France, the answer is as much political as it is cultural – think grands crus, the product of centuries of tradition and strict regulation.

In the US, however, no such hierarchy exists.

Yet, if greatness in wine truly begins with a profound sense of place, a vineyard so distinct and expressive that it imprints itself on every bottle, vintage after vintage, then America’s most compelling sites are slowly but surely asserting their case.

Not through formal classification, but through daring minds, patient hands, vibrant topography that communicates the character and dynamism of a region or place – or perhaps all of these combined.

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10 wonderful wines from America’s finest vineyards

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