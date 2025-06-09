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Napa Cabernet 2022: Vintage report and buyer’s guide

In 2022, the weather in Napa didn’t play ball, resulting in a vintage of extremes. Nonetheless, there are some stunning Cabernet wines waiting to be found.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

A cool growing season followed by an unprecedented harvest-time heatwave and unexpected rain have resulted in an early-drinking vintage of rich, fruit-driven wines, many with immediate appeal.

The variation in quality and ageability across all price points will make careful selection essential for both collectors and enthusiasts.

Our Napa correspondent presents a selection of 28 excellent wines from the more than 600 he tasted, many with very high scores.

Scroll down for notes and scores of Jonathan Cristaldi’s top Napa 2022 vintage Cabernets

Cristaldi’s Cabernet highlights from the Napa 2022 vintage

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