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How I learned to stop worrying and love Chardonnay

Rachel Fellows examines her relationship with Chardonnay and how she's come full circle on a grape that some still love to hate.
Rachel Fellows Rachel Fellows

Is there any grape so simultaneously adored and abhorred by wine tribes than Chardonnay?

Some people will pay five-figure sums for a single bottle of white Burgundy, yet I’ve known others others feign an allergy to it in restaurants.

A friend of mine even has the acronym ‘ABC’ (Anything But Chardonnay) tattooed on her leg.

What gives?

Six of Rachel’s favourite Chardonnays included below

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