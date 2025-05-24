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Expert’s Choice: Santa Barbara Chardonnay

The grouping of AVAs in Santa Barbara at the southern end of California’s Central Coast is making a name for itself with its distinctively vibrant, mineral-driven Chardonnays.
Vanessa Rason Vanessa Rason

When it comes down to it, good Chardonnay is a product of three factors: the distinctive nature of its terroir and farming, the vintage and, of course, the skill of the hands that produce it.

For Chardonnay in the US, the first point has been overlooked by critics who’ve long fixated on Napa and Sonoma as its leading producers.

Meanwhile, down the California coast, distinctive Chardonnay is produced in the idyllic coastal AVAs of Santa Barbara County, without the triple-digit price tag.

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