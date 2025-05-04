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Washington’s Puget Sound AVA: Wines worth seeking out

An outlier among Washington's wine growing regions, the Puget Sound AVA on the western side of the Cascade Mountain Range is far from the arid conditions where much of the state's wine grows. Decanter's Clive Pursehouse, who lives in the area, reports.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

The Puget Sound is a part of the Salish Sea, a marginal sea, off the Pacific Ocean, which also includes the Strait of Juan de Fuca and the Strait of Georgia, extending north of Vancouver, British Columbia.

The Puget Sound, which stretches from Deception Pass on Whidbey Island in the north to Olympia at the southern end, maintains a moderate maritime climate, creating wines that are uniquely distinct within the state of Washington.

The AVA goes from the Washington border with Canada, to well south of Olympia.

Scroll down for notes and scores of a selection of wines from the Puget Sound AVA

Puget Sound top wines to seek out

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