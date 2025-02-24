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A look at the 2014 vintage in the Columbia Valley

More than 10 years on, our North American Editor looks back at the hot 2014 vintage in Columbia Valley of Oregon and Washington states, through a collection of the region's wines.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

The 2014 vintage in Washington State marked the beginning of evident warming trends in the region and beyond. It was a growing season that would break records for heat, but those records would be surpassed just a year later in the record-shattering 2015 vintage.

For those who cellared wines from the 2014 vintage in the Columbia Valley, now is the time to open them. In the words of Kenny Rogers, knowing when to hold them and when to fold them is key when it comes to cellaring wines.

While some 2014 bottles show exceptionally well, others definitely show their age. I don’t anticipate waiting will improve these wines.

Given the growing season and owing to the low natural acidity and the hot conditions, the longevity of these wines is likely limited to the next few years, with a couple of exceptions from the wines I tasted.

Scroll down for Clive’s scores and notes on 2014 wines from the Columbia Valley

2014 in the Columbia Valley: A look back

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