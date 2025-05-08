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California shakedown: The wine glut taxing California’s wine scene

Over-optimistic California wine-growers have brought about an expansion of vineyard area that has implications beyond fruit being left to rot on the vine and unwanted volumes of wine languishing in tanks. What happens next?
Kate Nowell-Smith

Wine is a rarity – a splendid, value-added substance built upon an agricultural commodity. There is also, for the time being, far too much of it.

The 2024 growing season in California, my 17th vintage making wine, was gorgeous. Plentiful winter rain set the vines up for success. The summer then brought warm, dry days with cool nights – perfect for even ripening.

Relatively few heat spells and low disease pressure meant that there was no rush to pick. As the associate winemaker at Sonoma’s Brick and Mortar, I was working with pristine fruit brought in at its peak.

However, while cycling around Sonoma County months later, I saw row upon row of unharvested grapes. Fruit was left to rot on the vine in some of the state’s most prestigious appellations. For the 2024 harvest, there was no hiding in plain sight.

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