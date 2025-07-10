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In search of wine’s fifth dimension – ‘salinity’

It's become a word of the moment but just what is meant by 'salinity' in wine and where might it come from? Amber Gardner ponders some possibilities.
Amber Gardner Amber Gardner

What is ‘salinity’ in wine?

When discussing the topic recently, a friend said that it sounded horrible – why would anyone want to drink salty wine?

I can see her point. But for those who don’t yet know, salty/saline/salinity are THE words du jour.

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