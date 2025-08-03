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Langhorne Creek: Australia’s hidden fine wine region 

Celebrating its 175th anniversary this year with founding winery Bleasdale, Langhorne Creek has found its own identity after decades of lending its grapes to blends. David Sly pays a visit and recommends top wines to try. 
David Sly

The 175th anniversary of Bleasdale winery shines necessary light on one of Australia’s most significant yet least celebrated wine regions of renown – Langhorne Creek.

The region is located in the southern reaches of South Australia’s Fleurieu Peninsula, near the mouth of Australia’s longest river, the Murray River.

This big, bountiful district has broad alluvial soils that benefit from irrigation off flooding local rivers during winter.

Scroll down for 10 wines from Langhorne Creek

Langhorne Creek: 10 top wines to try

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